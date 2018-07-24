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В Гродненском районе злоумышленники украли у односельчанки 20 кг фруктов

24 июля 2018 09:40
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Новости Беларуси. В одной из деревень Гродненского района злоумышленники украли у односельчанки 20 кг абрикосов.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, владелица сада, в котором росли фрукты, планировала собирать урожай через несколько дней. Женщина ждала, пока абрикосы полностью дозреют. В определённый момент фрукты исчезли.  

Потерпевшая заявила о пропаже абрикосов в милицию. У местного участкового инспектора появилось предположение о возможных похитителях. Правоохранитель посетил подозреваемых, в доме одного из них были обнаружены чужие абрикосы, часть которых правонарушители успели съесть.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая группой лиц».  

На неделе правоохранители установили двух братьев, которые украли более 200 пожарных рукавов из минских домов.  

Злоумышленники продавали украденное фермерам – здесь подробнее.  

# Кража # происшествия

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