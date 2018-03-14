В Гродненском районе трое рыбаков провалились под лёд: один человек погиб

Новости Беларуси. 13 марта в Гродненском районе три человека провалились под лёд.

Как сообщает БЕЛТА, несчастный случай произошёл на разливах Нёмана между населёнными пунктами Свислочь и Хомики.

Трое мужчин приехали рыбачить, но лёд оказался недостаточно прочным, чтобы выдержать их вес. Двое рыбаков смогли выбраться из воды. Третий человек погиб, ему было 57 лет.

С начала 2018 года это второй случай гибели на воде в Гродненской области. Также известно, что за это время были спасены восемь человек, трое из них – дети.

ОСВОД напоминает, что при выходе на лёд нужно взять с собой средства самоспасения и спасательный жилет.

В январе 2018 года в Смолевичском районе два рыбака провалились под лёд.