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В Гродненском районе трое рыбаков провалились под лёд: один человек погиб

14 марта 2018 13:06
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Новости Беларуси. 13 марта в Гродненском районе три человека провалились под лёд.  

Как сообщает БЕЛТА, несчастный случай произошёл на разливах Нёмана между населёнными пунктами Свислочь и Хомики.  

Трое мужчин приехали рыбачить, но лёд оказался недостаточно прочным, чтобы выдержать их вес. Двое рыбаков смогли выбраться из воды. Третий человек погиб, ему было 57 лет.  

С начала 2018 года это второй случай гибели на воде в Гродненской области. Также известно, что за это время были спасены восемь человек, трое из них – дети.  

ОСВОД напоминает, что при выходе на лёд нужно взять с собой средства самоспасения и спасательный жилет.  

В январе 2018 года в Смолевичском районе два рыбака провалились под лёд.  

Один человек погиб – здесь подробности.  

# происшествия # Утопления

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