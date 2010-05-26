В Гродненской области выявлен факт крупных приписок

Лидский завод городских автобусов по документам выпустил машин почти на тысячу больше, чем на самом деле.

Несуществующая прибыль составила более 22 миллиардов рублей.

Причем директор предприятия намерено исказил отчетность. В ходе следствия выяснилось, что это не единственное нарушение руководителя. Не оформляя договора, он сдал в аренду площади и оборудование предприятия. В итоге завод недополучил 40 миллионов арендной платы. Мотивы такой щедрости оказались банальны. В частной фирме, которая арендовала площади, работал сын директора завода.

Александр Пушков, старший следователь по особо важным делам следственного отдела управления департамента финансовых расследований Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Гродненской области:

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства директор предприятия Гудковский признал вину и погасил ущерб в полном объеме. Был привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком на пять лет с отсрочкой исполнения приговора на два года.