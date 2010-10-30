Прямой эфир

В Гродненской области участковый инспектор застрелил подозреваемого

30 октября 2010 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Житель Кореличского района набросился на участкового с ножом, заставив его применить оружие.

Участковый инспектор прибыл в деревню Малые Жуховичи, чтобы принудительно доставить в суд ранее судимого местного жителя 1957 г.р. Однако последний отказался выполнить законные требования сотрудника милиции и оказал сопротивление, сообщает www.ctv.by со ссылкой на газету «Звязда».

 На требование милиционера прекратить противоправные действия и предупреждение о возможном применении оружия мужчина не реагировал, выхватил из сапога нож и бросился на участкового. Огнестрельное ранение нападавшего оказалось смертельным. Прокуратура проводит проверку.

Участковый, охранявший бюллетени, застрелил школьника из-под мышки

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
29 октября 2010 15:25

На Японию движется тайфун: сила ветра в эпицентре превышает 140 километров в час

29 октября 2010 13:27

180 человек были эвакуированы из здания минского отеделения железной дороги

29 октября 2010 12:46

В индийском аэропорту задержали контрабандиста с двумя тысячами бриллиантов в желудке