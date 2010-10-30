В Гродненской области участковый инспектор застрелил подозреваемого

Житель Кореличского района набросился на участкового с ножом, заставив его применить оружие.

Участковый инспектор прибыл в деревню Малые Жуховичи, чтобы принудительно доставить в суд ранее судимого местного жителя 1957 г.р. Однако последний отказался выполнить законные требования сотрудника милиции и оказал сопротивление, сообщает www.ctv.by со ссылкой на газету «Звязда».

На требование милиционера прекратить противоправные действия и предупреждение о возможном применении оружия мужчина не реагировал, выхватил из сапога нож и бросился на участкового. Огнестрельное ранение нападавшего оказалось смертельным. Прокуратура проводит проверку.

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