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В Гродненской области собаки пытались загрызть шестилетнюю девочку

18 мая 2009 16:50
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- Ребенок был погрызен, окровавлена голова, волосы вырваны. Глаз опухший, - вспоминает подробности трагедии Ира Пацевич, родственница пострадавшей.

Первой крики шестилетней Насти услышала мать. Женщина сразу же  бросилась на помощь. Но справиться с четвероногими монстрами в одиночку не смогла. Отогнать собак удалось только водителю   проезжавшего мимо МАЗа,  благо, в грузовике у него лежала  лопата. Девочку тут же отвезли в районную больницу.  

Трагедия произошла вот за этим забором. Маленькая девочка пришла в гости к своей подруге. В это время из вольера вырвались две бойцовые собаки. Дочку хозяина они не тронули. А вот соседский ребенок серьезно пострадал

Врачи говорят - Настя все-таки  родилась в рубашке. Ведь, судя по укусам, собаки были настроены на смертельный поединок.

- Нападение было с целью убийства. Скажем так. Потому что собаки обычно нападали на руки, ноги, Но тут конкретно было нападение на жизненно важные органы. Имеются множественные кусанные рваные раны лица и шеи с повреждением слухового прохода, - перечисляет Александр Беляев, врач-хирург центральной районной больницы Мостовского района

Сейчас девочка - в отделении микрохирургии областной больницы.    Впереди у нее десяток сложнейших операций. Что будет  с собаками-убийцами пока неизвестно. Но, по словам   местных жителей, это уже не первый факт  агрессивного поведения животных

Одиннадцать,  говорили, собак загрызли курей, у нее (показывает – ред.) собачку маленькую загрызли. Они с вольера вырывались - вольер сделали  хозяева, - говорит Светлана Майсевич, соседка потерпевшей

Подробности этого происшествия сейчас выясняет милиция. Решение   о возбуждении уголовного дела будет принято после разбирательства. Если виновными признают хозяев, владельцам животных  грозят большие штрафы.

Кстати,  в Беларуси случаи нападения собак на людей уже не редкость. Буквально год назад, подобный случай произошел в Могилевской области. Стая четвероногих нападала на молодую девушку. Правда, в том случае  животные были  бродячими.

Юрий Карнелович , Николай  Лапин ,телекомпания СТВ , 

# происшествия

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