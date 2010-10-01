Прямой эфир

В Гродненской области медсестра сдала кровь вместо пьяного водителя

01 октября 2010 07:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сотрудники УГАИ Щучинского РОВД задержали пьяного водителя. Однако в крови задержанного алкоголя обнаружено не было.

Владимир Хильмончик, начальник УГАИ Щучинского РОВД:
Этим случаем заинтересовался отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Кровь, которую исследовали на алкоголь, отправили на анализ ДНК. Сначала выяснилось, что вместо задержанного мужчины экспертизу прошла какая-то женщина, а уже потом открылось, что «доброе дело» совершила медсестра щучинской больницы. Сейчас девушка отрицает, что хотела помочь водителю избежать наказания. Говорит, что случайно разбила колбу с анализом мужчины и, опасаясь выговора, решила отправить на экспертизу свою кровь.

Щучинская прокуратура устанавливает вероятность сговора. Если вина женщины будет доказана, ей грозит лишение свободы сроком до двух лет, пишет «НГ».

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Оползни в Колумбии: в горных районах продолжают сходить сели, число жертв растет
30 сентября 2010 12:14

Оползни в Колумбии: в горных районах продолжают сходить сели, число жертв растет

30 сентября 2010 11:47

У здания Министерства иностранных дел Таиланда прогремел взрыв

30 сентября 2010 11:42

Учеников и учителей бесланской школы №4 экстренно эвакуировали из-за угрозы взрыва