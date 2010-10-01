В Гродненской области медсестра сдала кровь вместо пьяного водителя

Сотрудники УГАИ Щучинского РОВД задержали пьяного водителя. Однако в крови задержанного алкоголя обнаружено не было.

Владимир Хильмончик, начальник УГАИ Щучинского РОВД:

Этим случаем заинтересовался отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Кровь, которую исследовали на алкоголь, отправили на анализ ДНК. Сначала выяснилось, что вместо задержанного мужчины экспертизу прошла какая-то женщина, а уже потом открылось, что «доброе дело» совершила медсестра щучинской больницы. Сейчас девушка отрицает, что хотела помочь водителю избежать наказания. Говорит, что случайно разбила колбу с анализом мужчины и, опасаясь выговора, решила отправить на экспертизу свою кровь.



Щучинская прокуратура устанавливает вероятность сговора. Если вина женщины будет доказана, ей грозит лишение свободы сроком до двух лет, пишет «НГ».