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В Гродненской области лиса ранила охотника, выстрелив из его же ружья

11 января 2011 10:48
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По крайней мере, на этом настаивает пострадавший, который сейчас находится в районной больнице. Необычный случай произошел в лесном массиве возле деревни Старые Поддубы.

Лиса была подстрелена 40-летним местным жителем из двуствольного ружья. Так как зверь был еще жив, охотник решил добить его прикладом. Но, когда он прижал лису к земле, она начала сопротивляться. В результате задела спусковой крючок. Произошел выстрел, и охотник получил сквозное ранение бедра.

Покуратура Щучинского района проводит проверку по данному факту. Выясняется, не стрелял ли в охотника какой-либо другой человек.

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