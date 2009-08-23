В Греции объявлено чрезвычайное положение

Это связано с лесными пожарами. Огонь подбирается уже к столице страны – Афинам. Всего в стране бушует по меньшей мере 65 сильных пожаров.

На борьбу с огнем брошены все силы пожарных, в том числе авиация: 11 самолетов и 8 вертолетов, более 500 пожарных на 130 машинах, добровольцы, армия. Тушить пожары мешает погода, в Греции стоит 35-градусная жара, сопровождаемая сильным ветром.

Спасатели уверяют, что пострадавших нет, хотя количество сгоревших домов подсчитать сейчас невозможно. Жители в спешке покидают прилегающие к очагам пожара районы. Министерство обороны Греции занимается срочной эвакуацией боеприпасов с территории военной базы под Марафоном, сообщают информагентства.