В Греции мирные демонстрации вновь переросли в массовые беспорядки: демонстранты начали громить все подряд

На центральной площади Афин около 15 тысяч манифестантов выступали против реформы рынка труда, которую накануне утвердил парламент страны.

В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля и демонстранты начали громить все, что попадалось на глаза: машины, витрины магазинов. Для разгона толпы полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В Греции сегодня проходит всеобщая 24-часовая забастовка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Закрыты школы, банки, суды, больницы. Парализовано морское сообщение, железнодорожное. Наблюдаются явные перебои в движении городского транспорта. Люди выступают против мер властей по уменьшению дефицита бюджета, которое приведет к массовым увольнениям, сокращению пенсий и социальных выплат.