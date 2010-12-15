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В Греции мирные демонстрации вновь переросли в массовые беспорядки: демонстранты начали громить все подряд

15 декабря 2010 16:02
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На центральной площади Афин около 15 тысяч манифестантов выступали против реформы рынка труда, которую накануне утвердил парламент страны.

В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля и демонстранты начали громить все, что попадалось на глаза: машины, витрины магазинов. Для разгона толпы полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В Греции сегодня проходит всеобщая 24-часовая забастовка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Закрыты школы, банки, суды, больницы. Парализовано морское сообщение, железнодорожное. Наблюдаются явные перебои в движении городского транспорта. Люди выступают против мер властей по уменьшению дефицита бюджета, которое приведет к массовым увольнениям, сокращению пенсий и социальных выплат.

# происшествия # Фотофакт

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