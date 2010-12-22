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В Греции бастуют транспортники, в Италии — преподаватели и студенты

22 декабря 2010 19:45
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Волна демонстраций захлестнула Европу. В Афинах из-за забастовки транспортников не работает метро, остановились трамваи, троллейбусы и автобусы.

Бастующие выступают против реформ транспортных компаний и мер жёсткой экономии. Также трехчасовую забастовку провели работники государственного и частного секторов. Массовый митинг проходит и у стен парламента, где завершаются дебаты по проекту госбюджета на следующий год.

Забастовки в Европе

Забастовки в Европе

Забастовки в Европе

Забастовки в Европе

А улицы Рима заполнили тысячи студентов. Манифестанты выступают против образовательной реформы, которая предусматривает серьёзное сокращение финансирования вузов. По мнению студентов и преподавателей, данные изменения приведут к отмене бесплатного государственного высшего образования.

Чтобы не допустить беспорядков полицейские уже перекрыли большую часть центра города, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Забастовки в Европе

Забастовки в Европе

# происшествия # Фотофакт

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