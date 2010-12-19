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В госпитале МВД находятся пострадавшие, получившие при исполнении служебных обязанностей 19 декабря травмы различной степени тяжести

19 декабря 2010 22:14
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После осмотра специалистами их перевели в отделение экстренной хирургии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»

Аркадий Шевчук, врач-хирург Республиканского госпиталя МВД Республики Беларусь:
У одного из пострадавших – легкая черепно-мозговая травма, у второго имеется очень сильный ушиб правого предплечья. Третий получил травму правого коленного сустава и правого бедра.
Все они сказали, что в толпе была давка. Началась драка.
Какие-то жизненно важные органы не поражены.

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# происшествия # Фотофакт

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