В госпитале МВД находятся пострадавшие, получившие при исполнении служебных обязанностей 19 декабря травмы различной степени тяжести

Аркадий Шевчук, врач-хирург Республиканского госпиталя МВД Республики Беларусь:

У одного из пострадавших – легкая черепно-мозговая травма, у второго имеется очень сильный ушиб правого предплечья. Третий получил травму правого коленного сустава и правого бедра.

Все они сказали, что в толпе была давка. Началась драка.

Какие-то жизненно важные органы не поражены.

Официальное заявление Министерства внутренних дел Беларуси о задержании автомобиля с опасным грузом, предназначавшимся для площади

Участники массовой несанкционированной акции устроили беспорядки возле Дома правительства в Минске