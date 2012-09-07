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В Городокском районе Витебской области вторые сутки ищут пенсионера-грибника

07 сентября 2012 10:20
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Новости Беларуси. В Городокском районе Витебской области ищут грибника. Пенсионер отправился в лес утром накануне, но так и не вернулся. Правоохранители и спасатели искали пропавшего до поздней ночи и 7 сентября возобновили поиски.

Это уже третий за последнее время подобный случай. Вечером в четверг спасатели и милиционеры нашли блуждавшую по лесу 79-летнюю женщину. В госпитализации она не нуждалась.

А в последних числах августа в Городокском районе спасли двух потерявшихся ягодников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Происшествия в лесу

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