В Городокском районе Витебской области вторые сутки ищут пенсионера-грибника

Новости Беларуси. В Городокском районе Витебской области ищут грибника. Пенсионер отправился в лес утром накануне, но так и не вернулся. Правоохранители и спасатели искали пропавшего до поздней ночи и 7 сентября возобновили поиски.

Это уже третий за последнее время подобный случай. Вечером в четверг спасатели и милиционеры нашли блуждавшую по лесу 79-летнюю женщину. В госпитализации она не нуждалась.

А в последних числах августа в Городокском районе спасли двух потерявшихся ягодников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.