В городе Макеевка на востоке Украины прогремела серия взрывов. Жертв и пострадавших нет, в городе – паника

Ранним утром у здания госпредприятия «Макеевуголь» и у торгового центра сдетонировали две бомбы. Серьезно поврежден центральный вход административного здания, взрывной волной выбиты стекла.

В стене одного из поврежденных строений обнаружен конверт с запиской. В ней неизвестный требует четыре миллиона евро, в противном случае угрожает привести в действие еще несколько взрывных устройств.

В городе началась паника. Родители забирают детей из школ и детских учреждений. Власти экстренно ввели повышенные меры безопасности. В Макеевку направлено две сотни специалистов по взрывной технике и представителей оперативных служб. На место происшествия прибыли также главы правоохранительных структур Украины.

По факту взрывов возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Раиса Осадулова, очевидец:

Такой был взрыв, я подумала, что у нас в доме что-то взорвалось. Тут у нас тоже индивидуалки стоят. Был очень сильный толчок.

Потом я вскочила, думала, что где-то в гаражах машина взорвалась. Посмотрели, но ничего нигде не горело.

Утром пришла соседка и сказала, что напротив стоит пожарная машина. Оказалось, что здесь прогремел взрыв. Мы даже и не предполагали.