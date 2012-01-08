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В горных районах Австрии из-за снега заблокированы почти 30 тысяч туристов

08 января 2012 14:22
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Австрию накрыли сильнейшие снегопады. На западе страны уже выпало около метра осадков.
В горных районах, где располагаются известные на всю Европу курорты, заблокированы почти 30 тысяч туристов. Люди не могут выехать из отелей. На многих трассах практически парализовано автомобильное движение.
Горные серпантины закрыты из-за высокой опасности схода лавин. Угрозу оценивают в четыре балла из пяти возможных. При этом с каждым днем снега становится все больше.
В связи с этим неопределенной остается судьба юношеской Зимней олимпиады, которая должна открыться в Инсбруке 13 января.

# происшествия # Природные катаклизмы

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