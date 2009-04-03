В Горках украдена крупная сумма денег из банкомата

Он находился в административном здании в микрорайоне Дубровка в Бресте, – сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.

Неизвестные злоумышленники похитили ночью из банкомата в магазине более 13 миллионов белорусских рублей и свыше 1,3 тысячи долларов США. Они вскрыли банкомат с обратной стороны, срезав петли двери. В здание злоумышленники проникли через окно. На месте происшествия оперативники обнаружили сорванный навесной замок металлической решетки, взломанный роллет. Запирающее устройство банкомата похитители вскрыли при помощи газосварки.

По данному факту Горецкий РОВД возбудил уголовное дело по части 3 статьи 205 УК Беларуси. Как отметили в УВД, это первое похищение финансовых средств подобным образом, совершенное в Могилевской области с момента появления банкоматов.

Милиция выплатит вознаграждение гражданам, предоставившим информацию, которая поможет раскрыть ограбление банкомата в Бресте. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома.

«За предоставление способствующей раскрытию преступления информации установлено вознаграждение. Конфиденциальность и анонимность гарантируется», – пояснили в УВД.

На месте преступления была обнаружена самодельная тележка для перевозки кислородного баллона для сварочных работ, использованного преступниками для вскрытия сейфа банкомата. Сейчас милиция устанавливает владельцев и изготовителей тележки.