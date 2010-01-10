В Гонконге неизвестный облил кислотой группу туристов

В субботу, 9 января, неизвестный плеснул кислотой в группу туристов, в результате чего пострадали 30 человек.

19 мужчин и 11 женщин были доставлены в больницу с химическим ожогами. Это произошло в популярном среди туристов районе, где постоянно толпится множество уличных торговцев, гадалок и находятся различные клубы, отмечает MIGnews.com. О национальной принадлежности туристов не сообщается.

На место происшествия прибыли большие силы полиции, однако задержать преступника не удалось.

В 2008 году в Гонконге было совершено 5 нападений с применением кислоты. А в декабре 2009 года шесть человек получили химические ожоги после того, как неизвестный бросил в толпу, праздновавшую победу местной сборной по футболу, бутылку с кислотой.