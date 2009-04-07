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В Гомельском областном суде – первое слушание по делу «пуховичского поджигателя»

07 апреля 2009 13:55
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Напомним, в начале января по подозрению в тяжком преступлении арестованы три жителя деревни Пуховичи Житковичского района, которые сознались в содеянном.

По их показаниям, неоднократно судимый потерпевший несколько лет держал в страхе всю деревню, угрожая поджогами. В конце прошлого года его задержали по подозрению в очередной попытке, однако спустя сутки за неимением улик отпустили. По словам обвиняемых, это и послужило толчком к «самосуду». По предварительной информации, рассмотрение дела будет открытым и завершится 10-го апреля.

– Четверо обвиняемых – двое в убийстве обвиняются, двое в подстрекательстве, рассказала телеканалу СТВ пресс-секретарь Гомельского областного суда Наталья ПУГАЧЁВА. – Сегодня были опрошены обвиняемые. Суду предстоит выслушать 35 свидетелей заявленных обвинением.

# происшествия

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