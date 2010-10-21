В Гомельской области с вышки сотовой связи мобильного оператора украли генератор

Гражданин, чтобы попасть на территорию огороженной площадки, смог перепилить металлическую цепь, пишет «Звязда».
На юге Филиппин погибли семь человек, девять ранены. По словам представителя полиции, всего в автобусе на тот момент находились более полусотни человек.
Семена для выращивания конопли злоумышленник заказывал через интернет. Основными поставщиками были голландцы, немцы и австрийцы.
Острова Хиос и Икария уходят под воду В списках погибших уже два человека. На островах объявлено чрезвычайное положение.
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