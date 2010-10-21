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В Гомельской области с вышки сотовой связи мобильного оператора украли генератор

21 октября 2010 08:34
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Бензиновый генератор похитил неизвестный злоумышленник с вышки сотовой связи одного из операторов мобильной связи возле деревни Савичи в Брагинском районе.

Гражданин, чтобы попасть на территорию огороженной площадки, смог перепилить металлическую цепь, пишет «Звязда».

# происшествия

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