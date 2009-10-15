В Гомельской области потерялась двухлетняя девочка

Почти шесть часов ребенок провел один в лесу.

Александр Печура с родителями решил выбраться за грибами. Жена в больнице, и оставить двухлетнюю Киру не с кем. Поэтому малышку взяли с собой.

- Отец отошел, вернулся, а её уже не было. Начал нас искать, думал, что, может быть, мы забрали девочку. Я пришёл первый - нет её, - рассказывает он.

Почти час родные разрывались между поисками самой Киры и поиском помощи. Вечерело, а результата не было. Лишь случайные грибники помогли вызвать милицию. Искать двухлетнего ребенка в лесных зарослях в наступающих сумерках — дело сравнимое с поиском иголки в стоге сена. Поэтому на помощь маленькой Кире пришли жители не только Калинковичского, но и нескольких соседних районов.

Уже через пару часов на место прибыло более 350 человек: местные учителя, лесники, мозырские военные и калинковичские милиционеры. Люди понимали: уйти далеко ребенок не мог. А поэтому ещё и ещё раз прочесывали лес. Лишь к девяти часам вечера ребенка нашли.

- Девочка сняла кофточку, постелила под деревом, легла, накрылась ей и спала, - рассказывает Юрий Красюк, начальник милиции общественной безопасности Калинковичского РОВД.

С переохлаждением малышку доставили в ту же больницу, где в это время ее мать не находила себе места. Врачи говорят что сейчас девочка себя чувствует хорошо. А сама Кира, насколько это может сделать двухлетний ребенок, довольно внятно объясняет свое поведение. «Маму искала», - говорит она.

Упрекнуть ребенка в желании быть рядом с мамой невозможно. Особенно в День матери. И маленькая Кира своего добилась, пусть и нестандартным, но доступным для нее способом.