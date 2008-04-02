В Гомельской области потерпел аварию легкий самолет, принадлежащий предприятию "Гомельхимсервис"

Катастрофа случилась на аэродроме Гомеля. 2 человека пострадали. Экипаж самолета отрабатывал приемы аварийной посадки при отказе двигателя.

Сообщение о внештатной ситуации поступило в 15.57. Легкомоторный самолет "Авиатика" российского производства выполнял тренировочно-аварийную посадку на полосу аэропорта "Гомель". При соприкосновении с землей, не выдержала планка переднего колеса самолета.

В результате поломки, аппарат носом ударился о взлетную полосу. Находившиеся в кабине пилот и его помощник получили множественные ранения. У обоих черепно-мозговые травмы. В тяжелом состоянии они доставлены в гомельскую областную клиническую больницу. В настоящее время сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку. Уголовное дело пока не возбуждалось.

Это не первое падение летательных аппаратов компании "Гомельхимсервис". За последние 4 года это уже пятая авария. В 2004-ом в Житковичском районе Гомельской области при столкновении самолета со зданием погибли пилот и его пассажир. В 2006 и 2007 году произошли еще 3 аварии. Но обошлось без жертв. Однако пилоты длительное время провели в больнице.

Последнее ЧП случилось минувшей осенью. Тогда при совершении такого же тренировочного полета, аварийную посадку совершил сверхлегкий вертолет все той же компании "Гомельхимсервис".

