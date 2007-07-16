В Гомельской области перекрыт контрабандный канал

Не пройдя надлежащего таможенного оформления, предприниматель планировал сбыть подакцизные товары на территории Мозырского и Наровлянского районов. Реализовать задуманное контрабандистам помешали сотрудники правоохранительных органов.
Микроавтобус с товарами украинского производства, также как и сам владелец незаконного груза, против которого уже возбуждено уголовное дело по статье 233 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность), задержаны. Как отметили в Управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по Гомельской области, данный канал действовал уже несколько лет.