В Гомельской области перекрыт контрабандный канал

Водка, коньяк, сигареты и биологически активные добавки. Такой ассортимент общей стоимостью на 45 миллионов рублей житель Мозыря незаконно ввёз на территорию Беларуси из соседней Украины.

Не пройдя надлежащего таможенного оформления, предприниматель планировал сбыть подакцизные товары на территории Мозырского и Наровлянского районов. Реализовать задуманное контрабандистам помешали сотрудники правоохранительных органов.

Микроавтобус с товарами украинского производства, также как и сам владелец незаконного груза, против которого уже возбуждено уголовное дело по статье 233 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность), задержаны. Как отметили в Управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по Гомельской области, данный канал действовал уже несколько лет.