В Гомельской области оштрафованы контактёры с «отцом Метагалактики»

К административной ответственности (штраф более 3 млн рублей) за незаконную предпринимательскую деятельность хозяйственный суд Гомельской области привлек руководителей незарегистрированного общественного объединения «Учение Синтеза». В ходе проверки, проведенной работниками инспекции по налогам и сборам Жлобинского района, было установлено, что под видом осуществления «проповеднической» деятельности они получили доход в сумме более 5,5 миллионов белорусских рублей.

Организаторы - уроженцы России, неработающие супруги, переехали в Жлобин из Минска. Проповедники «учения» успели завербовать в свою организацию около двух десятков человек. Руководители создали филиалы в Светлогорске и Рогачеве и даже пытались зарегистрироваться официально, но в качестве «республиканского нерелигиозной некоммерческого социально-философского общественного объединения «Нео».

«Учеников» искали через знакомых или прямо на улице. Участие в семинаре оплачивался каждым из участников суммой, эквивалентной 800 российским рублям. Семинары представляли собой сочетание лекций с медитациями. «Занятия» длились по 8 часов в день, а их высшим достижением считалось «установление контакта с «Отцом Метагалактики». По словам одного из супругов, его способности позволяли не только «помогать отдельным лицам и предприятиям района в условиях кризиса, но даже управлять природными явлениями», пишет «Звязда».