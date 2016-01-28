В Гомельской области опрокинулся автобус с пассажирами

Новости Беларуси. В Гомельской области 28 января перевернулся рейсовый автобус. В салоне в этот момент находилось 8 пассажиров. ДТП произошло на автодороге М-10 граница Российской Федерации – Кобрин в 3 км от деревни Малые Автюки Калинковичского района.

Когда спасатели прибыли на место, автобус МАЗ лежал на боку в кювете.

К счастью, никто серьезно не пострадал. А водитель и пассажиры сумели самостоятельно выбраться из салона еще до прибытия подразделений МЧС.

Спасатели помогли поставить автобус на колеса. По предварительной информации, авария произошла из-за сложных погодных условий.

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