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В Гомельской области огонь уничтожил поселок Тумарин

19 августа 2008 17:23
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Населенный пункт стал жертвой субботнего лесного пожара: в самый жаркий день лета в Ветковском районе по предварительным оценкам выгорело около 23 гектаров леса. Беда в Тумарин пришла из леса. В субботу приблизительно в два часа дня местные жители заметили дым на окраинах поселка, когда огонь уже вплотную подступил к строениям. В эти дни температура на Гомельщине достигала 37-ми градусов. В такую погоду лес и торфяники – самые пожароопасные зоны. Огонь распространялся быстро.

Пока основные силы пожарных были брошены на обеспечение безопасного хода уборочной кампании, спасаться Тумаринцам помогали даже случайные проезжие. В тушении пожара участвовали спасатели из четырех районов Гомельщины.

Борьбу с огнем вели и работники лесного хозяйства и даже 28 человек отбывающих наказание в находящемся неподалеку исправительном учреждении. С пожаром, который помимо поселка уничтожил более 23-ех гектаров леса, удалось справиться в течении суток. Правда, от огня были спасены два более крупных населенных пункта — Рудня и Тарасовка. А что касается Тумарина, скорее всего населенный пункт с таким название исчезнет с карты Беларуси.

Покроет ли страховка понесенный людьми ущерб тоже пока не ясно. Как оказалось из 18 человек фактически проживавших в поселке официально прописана была только одна семья. Именно этим людям комиссией по чрезвычайным ситуациям решено до 1-го сентября выделить жилье. Пока же жилищный вопрос люди решают кто как может.
# происшествия

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