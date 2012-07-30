В Гомельской области огонь едва не уничтожил поселок Холмы. Пострадали 2 человека

Новости Беларуси. В Гомельской области устанавливают причину крупного пожара, произошедшего накануне в поселке Холмы. Сейчас на месте происшествия работают инспекторы пожарного надзора и правоохранительные органы.

Огонь едва не уничтожил весь поселок. Порывы сильного ветра мгновенно перебросили пламя с загоревшегося дома на соседние жилища и хозяйственные постройки.

По словам очевидцев, местные жители с первых минут возгорания принялись тушить огонь подручными средствами. Однако не могли остановить распространение пламени. Ситуацию осложняли высокая температура воздуха и сильный ветер.

Александр Науменко, погорелец:

Кто прибежал тушить лопатами, кто со своими вёдрами - водой. Подойти к дому было невозможно, шифер стрелял. Дождя уже месяц не было. Горело как спички. За считанные минуты сгорело.

Сотрудники МЧС примерно за 2 часа ликвидировали опасное возгорание.

Руслан Габрилёв, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Прибыли наши рассчёты. Отстояли ещё один дом и несколько сельхозпостроек. Огонь буквально стелился по земле. За час-полтора огонь бы добрался до конца деревни.

В результате пожара пострадали двое местных жителей. Они госпитализированы. Пламя превратило в пепелище два жилых дома и пять хозяйственных построек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, несколько лет назад при схожих погодных условиях в Ветковском районе огнём практически полностью был уничтожен посёлок Тумарин. Пожар перекинулся тогда на лес.

Повторение Тумаринской трагедии сегодня маловероятно. 70 процентов лесного массива области покрыто густой сетью пожарного видеонаблюдения. 53 датчика 24 часа в сутки следят за изменением ситуации.

Михаил Супрун, генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Благодаря системе видеонаблюдения мы можем обнаружить пожар на ранней стадии. А это самое главное. Так как территории пожаров в таком случаи минимальн.

За последние выходные лесная охрана ликвидировала 6 очагов возгорания. Во всех случаях виновники пожаров - посещающие лес люди. На данный момент рассматривается вопрос о введении в лесах гомельщины запрета или ограничения на их посещение.