В Гомельской области обнаружено несколько сотен мин и снарядов

«Чёрные копатели» спрятали несколько сотен мин и снарядов в лесном массиве Жлобинского района.

Когда началась война, Дмитрию Степановичу было тринадцать. По его словам, большие сражения эту местность миновали. Но рядом с деревней был немецкий укрепрайон со складами боеприпасов, здесь проходила важная дорога. Теперь месторасположение блиндажей и дотов выдает лишь неровный рельеф.

До ближайшей деревни 5 километров, места глухие. Только редкие грибники и ягодники могут потревожить «чёрных копателей». Вместо медальонов и наград, они нередко достают из-под земли и более опасные находки. После отступления немцы оставили тысячи мин и снарядов. Уже после войны здесь долго работали саперы.

Милиционеры, обнаружившие боеприпасы, конкретное место не называют. Опасаются, что этот лес станет объектом повышенного внимания «чёрных копателей». Кстати, именно благодаря им и нашли снаряды.

Андрей Заяц, начальник Управления по Гомельской области Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Беларусь:

В ходе проведения специальных мероприятий в отношении «чёрных копателей» была получена информация о нахождении в лесах Гомельской области боеприпасов. На место выбыли сотрудники УБОП, они обнаружили большое количество боеприпасов. Все снаряды были уничтожены группой разминирования.

В этот раз удалось обнаружить 340 мин и снарядов. Но саперы наверняка еще сюда вернутся. Немых свидетелей войны в земле еще немало.