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В Гомельской области муж до смерти избил 27-летнюю жену

27 октября 2010 12:45
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В городе Наровле в своей квартире со следами побоев обнаружен труп женщины. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от разрыва печени и внутреннего кровотечения.

Предварительно установлено, что ее в ссоре избил 29-летний муж, который задержан, сообщает www.ctv.by со ссылкой на МВД.

# происшествия

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