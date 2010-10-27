В Гомельской области муж до смерти избил 27-летнюю жену

Предварительно установлено, что ее в ссоре избил 29-летний муж, который задержан, сообщает www.ctv.by со ссылкой на МВД.
56-летний мужчина был задержан 25 октября на месте совершения преступления.
На этот раз центром событий стал город Терциньо под Неаполем.
26 октября около 23.00 с пешеходного моста станции Лида спрыгнул на железнодорожные пути 37-летний неработающий житель Лиды.
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