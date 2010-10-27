В Гомельской области муж до смерти избил 27-летнюю жену

В городе Наровле в своей квартире со следами побоев обнаружен труп женщины. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от разрыва печени и внутреннего кровотечения.

Предварительно установлено, что ее в ссоре избил 29-летний муж, который задержан, сообщает www.ctv.by со ссылкой на МВД.