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В Гомельской области из-за оледенения только за минувшие сутки были выведены из строя 10 линий электропередачи

20 декабря 2008 15:07
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Без электричества осталось 22 населённых пункта. Вторые сутки гомельские энергетики ликвидируют последствия аварий на воздушных линиях.

Энергоснабжение за это время  нарушено более чем в 200 населённых пунктах. Массовые порывы вызваны погодными условиями.  Наиболее пострадало Полесье: Ельский, Лельчицкий, Наровлянский и Житсковичский районы.

Полесье переживает ледниковый период. Четвёртые сутки идёт мокрый снег с дождём. При этом держится отрицательная температура. Ледяная корка покрывает здесь всё. Максимально допустимая нагрузка на линии электропередачи при обледенении уже превышена в два раза.

Цифры постоянно меняются. Общее число населённых пунктов, где временно нарушено электроснабжение, уже больше двухсот двадцати. И это несмотря на то, что десятки ремонтных бригад работают круглосуточно. Масса льда на 100 метровом участке провода местами достигает 400 килограммов и постоянно растёт.

По последним данным к наступлению темноты без света оставалось 26 населённых пунктов. Сами Полещуки к такому повороту событий отнеслись с завидным пониманием. Пока энергетики восстанавливают электроснабжение, работники дорожных служб и сотрудники Госавтоинспекции тоже работают в усиленном режиме. На Гомельщине введён план «Погода». Минувшие сутки прошли хоть  и напряжённо, но без серьёзных аварий. Отмечен лишь незначительный рост мелких ДТП.

Тем временем синоптики порадовать пока тоже не могут. В ближайшие дни по-прежнему будет идти дождь и мокрый снег. При минусовой температуре.


 

# происшествия

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