В Гомельской области из-за оледенения только за минувшие сутки были выведены из строя 10 линий электропередачи

Без электричества осталось 22 населённых пункта. Вторые сутки гомельские энергетики ликвидируют последствия аварий на воздушных линиях.

Энергоснабжение за это время нарушено более чем в 200 населённых пунктах. Массовые порывы вызваны погодными условиями. Наиболее пострадало Полесье: Ельский, Лельчицкий, Наровлянский и Житсковичский районы.

Полесье переживает ледниковый период. Четвёртые сутки идёт мокрый снег с дождём. При этом держится отрицательная температура. Ледяная корка покрывает здесь всё. Максимально допустимая нагрузка на линии электропередачи при обледенении уже превышена в два раза.

Цифры постоянно меняются. Общее число населённых пунктов, где временно нарушено электроснабжение, уже больше двухсот двадцати. И это несмотря на то, что десятки ремонтных бригад работают круглосуточно. Масса льда на 100 метровом участке провода местами достигает 400 килограммов и постоянно растёт.

По последним данным к наступлению темноты без света оставалось 26 населённых пунктов. Сами Полещуки к такому повороту событий отнеслись с завидным пониманием. Пока энергетики восстанавливают электроснабжение, работники дорожных служб и сотрудники Госавтоинспекции тоже работают в усиленном режиме. На Гомельщине введён план «Погода». Минувшие сутки прошли хоть и напряжённо, но без серьёзных аварий. Отмечен лишь незначительный рост мелких ДТП.

Тем временем синоптики порадовать пока тоже не могут. В ближайшие дни по-прежнему будет идти дождь и мокрый снег. При минусовой температуре.



