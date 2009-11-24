В Гомельской области - 130 поджогов в этом году

Расследована только половина случаев.

Андрей Харитоненко, старший следователь управления предварительного расследования УВД Гомельского облисполкома:

- Такие преступления очень сложно раскрываются, — констатирует. — Улик практически не остается, и если мотив — отмщение или возмездие, то и свидетелей, как правило, не бывает. Идем кропотливым путем экспертиз и сбора информации по крупицам.

Поссорились соседи, родственники что–то не поделили, и вот в порыве гнева прибегают к огню. Зависть, невыполненные долговые обязательства, обида... Иногда, случается, такие преступления замешаны на любви и ревности.

Чаще всего «пламенный» способ решения конфликтов и проблем практикуется на селе. Под прицелом в первую очередь оказывается личный скарб: дома, сараи, живность, автомобили, объекты бизнеса — в этом году более 110 подобных случаев.

На государственную собственность нынче покушались лишь 11 раз, и то в большинстве своем из–за неуемности пироманов и детского баловства

Уголовный кодекс не делает скидок на вспышку чувств и концентрацию обид. В нем все четко и просто: за поджог от 3 до 12 лет лишения свободы, пишет «СБ-Беларусь сегодня».