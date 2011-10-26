В Гомеле задержаны фальшивомонетчики - изъято 8 тысяч евро

Двух фальшивомонетчиков задержали гомельские правоохранители. Ранее судимые местные жители пытались сбыть поддельную банкноту в 200 евро.

Выяснилось, что задержанные являются участниками преступной группы, которая с апреля по октябрь 2011 года сбывала фальшивки в Гомельской и других областях Беларуси.

Во время обысков у подозреваемых обнаружена различная валюта на крупную сумму. В настоящее время изъятые денежные знаки направлены на экспертизу, проводится дальнейшее расследование. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за сбыт фальшивых купюр, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:

Было изъято 8 тысяч евро - 40 аналогичных поддельных купюр по 200 евро каждая. В ходе обысков по месту жительства изъята в эквиваленте огромная сумма денег — это доллары, евро, российские рубли и свыше ста миллионов наших белорусских рублей.