В Гомеле задержана женщина, которая продавала сахарный сироп по цене липового мёда

«Здравствуйте. Я проводница из Полтавы. Привезла вашим соседям мёд. А их дома нет. Может вы купите по дешёвке?» Жертвами мошенницы стали более сотни пенсионеров. И этот липовый бизнес не стал дебютным для гомельчанки. За аналогичные преступления 32-летняя женщина уже была судима 16 раз.

Система скидок на липовый мёд была очень гибкой. Первоначальная цена в 120 тысяч рублей за три литра в ходе торгов могла опуститься до 40 тысяч. Отказаться от такого выгодного предложения пенсионеры, а именно на них делала ставку мошенница, просто не могли.

В квартиру Пелагеи Никоноровны предприимчивая торговка позвонила поздним вечером. Пенсионерка уже собиралась ложится спать, а тут такое дело. Правда, почаёвничать со сладким в тот вечер так и не удалось. Вкус у мёда оказался с горечью обиды.

За 120 тысяч рублей Пелагея Никоноровна приобрела банку сахарного сиропа, закрашенного горчичным порошком. Настоящего мёда была лишь небольшая полоска сверху. Для запаха. Правда, заявлять о горьком обмане в милицию пенсионерка не стала.

Психологический расчёт мошенницы был верен. Ставка на пенсионеров оправдала себя на 100%. Потенциальных покупателей женщина специально выслеживала во дворах многоэтажек и в частном секторе. Доверчивые бабушки не всегда пробовали товар, полностью полагаясь на случайную «проводницу». А та была не прочь прибрать к рукам не только стоимость своего товара, но порой и всю пенсию целиком.

Евгений Лисун, заместитель прокурора Советского района Гомеля:

Она тонкий психолог от природы. Видя человека в каждом случае выстраивала новую линию общения. Знала сколько денег попросить за свой «товар» и сколько продукта предложить.

Когда мошенницу задержали с поличным, она сама рассказала о десятках неизвестных эпизодов. Указала адреса и написала явку с повинной. Сейчас в судебном производстве 20 уголовных дел. Ещё 40 на стадии следствия. Кстати, липово-медовый бизнес — это не случайное увлечение гомельчанки, а скорее стиль жизни. За аналогичные преступления 32-летняя женщина уже была судима 16 раз.