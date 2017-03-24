В Гомеле в здание налоговой инспекции бросили бутылку с зажигательной смесью

Новости Беларуси. Утром в пятницу в здании инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельскому району обнаружили окно, поврежденное предметом с зажигательной смесью.

Как сообщили в Следственном комитете, в ходе осмотра места происшествия следователями обнаружены и изъяты осколки стеклянных бутылок, закопченная ткань с запахом горюче-смазочных материалов.



Возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз, в том числе исследование горюче-смазочных материалов.