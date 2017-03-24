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В Гомеле в здание налоговой инспекции бросили бутылку с зажигательной смесью

24 марта 2017 11:45
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Новости Беларуси. Утром в пятницу в здании инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельскому району обнаружили окно, поврежденное предметом с зажигательной смесью. 

Как сообщили в Следственном комитете, в ходе осмотра места происшествия следователями обнаружены и изъяты осколки стеклянных бутылок, закопченная ткань с запахом горюче-смазочных материалов.

Возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз, в том числе исследование горюче-смазочных материалов.

Инцидент прокомментировал Следственный комитет. Подробности.

# происшествия # Фотофакт # Нападение

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