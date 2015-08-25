В Гомеле утонул 11-месячный ребенок – мать оставила сына одного в ванной

Новости Беларуси. 23-летняя мать наполнила ванную, чтобы искупать малыша. С ее слов, вода была по пояс ребенку. Женщина уверяет: отлучилась из ванной комнаты ненадолго.

Когда вернулась, малыш уже не дышал.

Известно, что молодая мама проживает с родителями. В тот день она была дома одна.

Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели малыша.

Напомним, минувшей весной Гомель потрясла трагедия.

Около полуночи мать решила искупать дочку: положила девочку в ванну с водой и отлучилась к компьютеру. Живой 11-месячную Ангелину Оксана больше не видела. После случившегося она сама принесла сына из комнаты и погрузила с головой в воду.

Когда утром оперативники прибыли по вызову, аккуратно одетые тела детей лежали на кровати в комнате. Подробности трагедии, шокирующей всю Беларусь.