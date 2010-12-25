В Гомеле у гражданина Таджикистана изъяли четыре килограмма героина и килограмм гашиша

Это стало итогом спецоперации бойцов подразделения КГБ «Альфа».

Житель Таджикистана собирался реализовать товар в странах Балтии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». После его задержания, оказалось, что ранее он уже был судим за особо тяжкие преступления. На сей раз наркокурьер решил заработать. По оценке специалистов, рыночная стоимость изъятой партии гашиша и героина – более миллиона долларов США.

Александр Антонович, начальник центра информации и общественных связей КГБ республики Беларусь:

Это гражданин проходил подготовку боевика в Афганистане.

В момент задержания у него было во рту лезвие, которое он собирался применить против того, кто стал бы на его пути.