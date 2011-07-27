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В Гомеле школьника придавило железобетонной плитой, когда он взбирался на унитаз

27 июля 2011 07:39
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Ученик 8-го класса вечером 26 июля играл с друзьями на пустыре возле дома на ул.Лепешинского. Когда юноша попытался залезть на опрокинутый блок санузла, на него упала железобетонная плита размерами 2 на 2,5 м и придавила его. Работники МЧС извлекли пострадавшего с помощью гидравлического инструмента. С предварительным диагнозом «открытый перелом костей правой голени, закрытый перелом костей тазобедренного сустава» мальчик госпитализирован.
# происшествия

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