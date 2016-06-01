В Гомеле рядом с детской площадкой нашли плантацию конопли

Новости Беларуси. В Гомеле школьник обнаружил заросли конопли, снял свою находку на видео и сообщил в милицию. Благодаря не по годам бдительному ребенку плантацию наркотической травы уничтожили.

Эмоциональная реакция 13-летнего Никиты на неожиданную находку понятна. Растение, относящееся к наркотическим, не каждый день встретишь на городской клумбе.

Никита Дуванов:

Меня удивило, что растение растет прямо во дворе, здесь играют дети. Я это растение не видел вживую, поэтому у меня были такие сильные эмоции.

Отец Никиты был удивлен не меньше, когда сын принес домой для идентификации зеленый побег.

Николай Дуванов, отец Никиты Дуванова:

Меня возмутил этот факт, потому что дети не все понимают, что такое хорошо, а что такое плохо. И имея растение под носом, у некоторых может быть соблазн попробовать.

В случае Никиты профилактические беседы возымели нужный эффект. О своей находке школьник сообщил не только родителям, но и милиции. В результате уже на следующий день от запретного газона не осталось и следа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Марахин, первый заместитель начальника Новобелицкого ОВД Гомеля:

Выехали на место происшествия. Оказалась дикорастущая конопля, которая впоследствии была уничтожена. Ребенок не прошел мимо. Я думаю, что должен каждый так откликаться.

К слову, сам Никита пообещал на каникулах тщательно проинспектировать свой район на предмет других запрещенных растений. Ему в помощь – свободное время и велосипед.