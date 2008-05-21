В Гомеле при совершении кражи мужчина чуть не лишился руки

Вор подорвался на гранате. Неработающий гомельчанин доставлен в больницу.

На месте происшествия работники милиции обнаружили целый боевой арсенал. Сотни патронов, ножи, взрыватели и гранату изъяли из подвала жилого дома в самом центре города.

Взрыв на улице Привокзальной прогремел в начале 11-го утра. Из подвала 5-этажки на улицу выбежал искалеченный мужчина. Как выяснилось, 33-летний гомельчанин, ведущий асоциальный образ жизни.

Трижды судимый Юрий Трошко в свое время так и не побывал в армии. А поэтому изучать устройство боеприпасов решил самостоятельно. Выдернув чеку из взрывателя гранаты РГД-5, он чуть не лишился руки.

Пока медики боролись за руку незадачливого вояки, на месте происшествия работал целый ряд спецслужб. Из 2-х подъездов 5-этажного жилого дома эвакуировали 38 человек. В подвале, саперы обнаружили целый склад оружия. Более 800 патронов от револьвера, пистолетов ТТ и Макарова, автомата Калашникова, охотничьего ружья и даже боеприпасы американского производства. Кроме того, арсенал был дополнен тремя ножами, взрывателями, и гранатой РГД-5.

Объяснения вора в милиции приняли. А заодно завели и уголовное дело. За незаконное действие в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов незадачливому вояке грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас все следственные силы брошены на установление происхождения боеприпасов. Была ли находка вора случайной, станет известно в ходе следствия. А пока в компании двух сотрудников милиции мужчина находится на лечении в больнице.

