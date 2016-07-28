В Гомеле отбушевала гроза: затоплены улицы, деревья вырваны с корнем

Новости Беларуси. Гроза со шквалистым ветром обрушилась 28 июля на Гомель. В результате разгула стихии многие улицы областного центра были подтоплены. Сильный ветер ломал деревья и выворачивал их с корнями.

Напоминаем: по республике объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары и гроз. По данным синоптиков, неустойчивая погода сохранится в республике в ближайшие два дня. Ожидаются сильные ливни, град, шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.