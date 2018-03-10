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В Гомеле обрушилась кровля ледового катка: пострадали трое взрослых и двое детей

10 марта 2018 18:14
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Новости Беларуси. Вечером 10 марта в Гомеле сложилось одно крыло сезонного ледового катка. Пострадали пять человек, в том числе двое детей: 7 и 11 лет.  

В Гомеле обрушилась кровля ледового катка: пострадали трое взрослых и двое детей-1

Фото: МЧС Беларуси  

Как сообщает корреспондент СТВ по Гомельской области Александр Добриян, всех пострадавших госпитализировали. Со слов врачей, жизни пациентов вне опасности. После осмотра двоих взрослых и двоих детей отпустили домой. Одна женщина остается под наблюдением врачей.  

В Гомеле обрушилась кровля ледового катка: пострадали трое взрослых и двое детей-4

Фото: МЧС Беларуси  

Спасатели вместе с курсантами Университета гражданской защиты МЧС, сотрудниками ОМОН, РОВД и ГАИ уже расчистили снег. Под обрушившимися конструкциями катка людей не обнаружено.  

В Гомеле обрушилась кровля ледового катка: пострадали трое взрослых и двое детей-7

Фото: МЧС Беларуси  

Выясняется причина обрушения.  

Подробности ЧП – в наших следующих выпусках.  

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай # Александр Добриян

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