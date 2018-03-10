В Гомеле обрушилась кровля ледового катка: пострадали трое взрослых и двое детей

Новости Беларуси. Вечером 10 марта в Гомеле сложилось одно крыло сезонного ледового катка. Пострадали пять человек, в том числе двое детей: 7 и 11 лет.
Новости Беларуси. Вечером 10 марта в Гомеле сложилось одно крыло сезонного ледового катка. Пострадали пять человек, в том числе двое детей: 7 и 11 лет.
Фото: МЧС Беларуси
Как сообщает корреспондент СТВ по Гомельской области Александр Добриян, всех пострадавших госпитализировали. Со слов врачей, жизни пациентов вне опасности. После осмотра двоих взрослых и двоих детей отпустили домой. Одна женщина остается под наблюдением врачей.
Фото: МЧС Беларуси
Спасатели вместе с курсантами Университета гражданской защиты МЧС, сотрудниками ОМОН, РОВД и ГАИ уже расчистили снег. Под обрушившимися конструкциями катка людей не обнаружено.
Фото: МЧС Беларуси
Выясняется причина обрушения.
Подробности ЧП – в наших следующих выпусках.