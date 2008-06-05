В Гомеле начался судебный процесс над преступной группировкой из Жлобина

На скамье подсудимых – 12 человек, обвиняемых в вымогательстве, разбое и бандитизме.Изначально главным источником доходов жлобинской Коза Ностры был сбор криминальной дани с частного бизнеса. Методы применялись простые, но действенные. После таких мер отказов по уплате дани практически не бывало. Суммы разные: месячный налог с коммерческого ларька, например, составлял всего 10 долларов США. Однако, с 2,5 тысяч индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Жлобине, сумма выходила не малая.



Самым же лакомым куском для преступников стал Белорусский металлургический завод. Самая крупная партия дорогостоящего сплава, похищенная с предприятия - семь тонн. КамАЗ с грузом задержали практически сразу после хищения. Вывозили металл с территории завода его же работники, трое из них также на скамье подсудимых.



Степень вины каждого из членов группировки определит суд. В ходе начавшегося процесса предстоит рассмотреть еще более 30 эпизодов преступной деятельности банды, опросить свыше 100 свидетелей.