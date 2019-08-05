В Гомеле мотоциклист врезался в выезжавший с АЗС автомобиль
Новости Беларуси. 5 августа примерно в одиннадцать утра в Гомеле мотоцикл врезался в легковушку.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, водитель за рулём Fiat выезжал с АЗС. В это время по дороге двигался мотоцикл Suzuki. Автомобиль не предоставил преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
В аварии пострадал 36-летний мотоциклист, он был доставлен в травматологическое отделение больницы.
По факту ДТП ведётся проверка.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
На прошлой неделе под Новополоцком мотоциклист сбил двух женщин.
Три человека попали в больницу – подробнее здесь.