В Гомеле лось устроил погром в гаражном кооперативе и набросился на человека

Новости Беларуси. Лесной дебошир. Эти утром в Гомеле лось устроил погром в гаражном кооперативе и набросился на людей. Агрессивное животное напало на 30-летнего мужчину и повредило 6 автомобилей. Успокаивать сохатого и защищать от него владельцев машин пришлось сотрудникам милиции.

Правоохранители вынуждены были применить табельное оружие, сделав 6 прицельных выстрелов. Однако зверя это не остановило.

Сотрудникам милиции пришлось убить животное. Сейчас проводится необходимая экспертиза. Не исключено, что лось был болен бешенством, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Виктор Барсуков, очевидец:

Зашел сюда, начал шлагбаум рогами ворочать, заметил людей, накинулся на них, только успели двери закрыть, он подскочил и передними копытами в двери как дал. Потом на машину напал. Рогами капот помял. Знак оторвал.