В Гомеле голый мужчина вошел в чужую квартиру и с ножом напал на бабушку и ее 4-летнюю внучку

Новости Беларуси. И начнем выпуск с ЧП, которое произошло в Гомеле. Мужчина ранил ножом четырехлетнюю девочку и ее бабушку.

Человек без одежды вошел в подъезд многоквартирного дома и стал проверять, не открыта ли какая-нибудь из дверей.

Незнакомец ворвался в одну из квартир, на кухне схватил нож и напал на ребенка. 56-летняя бабушка бросилась на помощь и также пострадала.

Сосед, прибежав на громкие крики, обезоружил злоумышленника, затем вызвал милицию и скорую.

Бабушка с внучкой находятся в реанимации.

26-летний мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.