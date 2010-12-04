В Гомеле две девушки избили 13-летнюю школьницу, справили над ней нужду и засняли это на мобильник

Денис Микушев, прокурор Железнодорожного района Гомеля:
А потом, повалив на землю, справили на девочку естественную нужду. Причем все происходящее школьница снимала на мобильный телефон.
Возбуждено уголовное дело. Мобильный телефон с видеозаписью изъяли, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «КП в Белоруссии».
Директор школы:
Именно телевизор стал главным распространителем насилия в нашем обществе. Какой канал ни включишь - везде драки и убийства. Повышенную агрессивность в последнее время замечаю не только за подростками, но даже и за учениками младших классов! Конечно, плохо влияют и компьютерные игры-стрелялки, и интернет.