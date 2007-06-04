В Гомеле - день ЧП на дороге

В центре Гомеля было перекрыто движение. Причина - возгорание маршрутного такси.

В это время в автомобиле марки "ГАЗель" было тринадцать пассажиров. Никто не пострадал. Обнаружив возгорание, водитель эвакуировал пассажиров и приступил к тушению. Но самостоятельно ликвидировать пожар ему не удалось. Прибывший пожарный расчёт справился с огнём лишь через двадцать минут: долго не получалось перекрыть подачу газа, на котором работала маршрутка. Именно неисправности в газовом оборудовании предварительно и стали причиной ЧП.

Подобный инцидент в Гомеле произошёл впервые. К слову, из 450 маршрутных такси в городе порядка половины работают на газе.

И еще одно ЧП в Гомеле. На этот раз со смертельным исходом. Трагедия произошла в транспортном депо. Водитель ремонтировал троллейбус, не сняв его контакты с электролинии. Неожиданно машина тронулась вперёд и, переехав водителя, вышла за пределы проезжей части. Путь троллейбусу преградила остановка, к счастью, оказавшаяся безлюдной. От полученных травм водитель троллейбуса скончался на месте. По факту случившегося ведётся разбирательство. Однако уже сейчас можно говорить о ряде серьёзных нарушений техники безопасности.