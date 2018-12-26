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В Гомеле 85-летняя женщина пострадала при пожаре на кухне

26 декабря 2018 14:51
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Новости Беларуси. В Гомеле при пожаре в квартире пострадала пенсионерка.

По информации МЧС, возгорание произошло утром 25 декабря.

В однокомнатной квартире на третьем этаже многоэтажного дома было сильное задымление. 85-летнюю хозяйку квартиры сотрудники МЧС обнаружили в ванной комнате. Пенсионерку передали медикам, а затем госпитализировали с отравлением продуктами горения и ожогами.

В Гомеле 85-летняя женщина пострадала при пожаре на кухне-1

Фото: МЧС

Предварительно, женщина снимала кастрюлю с плиты, используя полотенце. Конфорка была зажжена, и огонь перекинулся на полотенце, после чего загорелась одежда на пострадавшей.

Запах дыма почувствовали соседи, выбили дверь и потушили возгорание своими силами.

В результате пожара на кухне было повреждено имущество. Устанавливается причина случившегося. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

В Минске под окнами горящей квартиры было найдено тело женщины (читать далее).

# Пожар # происшествия

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