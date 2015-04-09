В Гомеле 25-летнюю мать подозревают в утоплении двоих малолетних детей

Новости Беларуси. Мать сама обратилась в милицию и сообщила о гибели своих детей. По предварительному заключению судебно-медицинских экспертов причиной смерти обоих малышей явилось утопление.

Владимир Токаревский, старший помощник прокурора городской прокуратуры (в комментарии «СБ. Беларусь сегодня»):

По показаниям задержанной родительницы, около полуночи она решила покупать дочку. Положила в ванну и на несколько минут отлучилась к компьютеру. Сколько времени отсутствовала, неясно. Когда вернулась к ребенку, девочка уже лежала погруженной в воду и не подавала признаков жизни. Осознавая, что преступная халатность обернется реальным сроком заключения, мать решила «позаботиться» о втором ребенке. Чудовищным образом. Принесла его из комнаты в ванну и погрузила с головой в воду… Более детальный ход трагических событий установит следствие.