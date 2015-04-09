Прямой эфир

В Гомеле 25-летнюю мать подозревают в утоплении двоих малолетних детей

09 апреля 2015 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мать сама обратилась в милицию и сообщила о гибели своих детей. По предварительному заключению судебно-медицинских экспертов причиной смерти обоих малышей явилось утопление.

Владимир Токаревский, старший помощник прокурора городской прокуратуры (в комментарии «СБ. Беларусь сегодня»):
По показаниям задержанной родительницы, около полуночи она решила покупать дочку. Положила в ванну и на несколько минут отлучилась к компьютеру. Сколько времени отсутствовала, неясно. Когда вернулась к ребенку, девочка уже лежала погруженной в воду и не подавала признаков жизни. Осознавая, что преступная халатность обернется реальным сроком заключения, мать решила «позаботиться» о втором ребенке. Чудовищным образом. Принесла его из комнаты в ванну и погрузила с головой в воду… Более детальный ход трагических событий установит следствие.

В Гомеле 25-летнюю мать подозревают в утоплении двоих малолетних детей -1

В Следственном комитете отметили, что в настоящее время мать задержана по непосредственно возникшему подозрению в убийстве сына, 2012 года рождения.

Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:
В настоящее время мать задержана по непосредственно возникшему подозрению в убийстве сына, 2012 г.р. Её действия квалифицированы по ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С ней работают следователи. Обстоятельства гибели второго ребенка, дочери, 2014 г.р., устанавливаются.

Мальчику – два с половиной годика. Его сестричке – всего 11 месяцев.

Картину произошедшего в одной из квартир Гомеля той страшной ночью устанавливают следователи.

# происшествия # Фотофакт # Убийство # Владимир Токаревский

Другие новости рубрики

Все новости
Житель Бреста перепутал свою жертву и задушил случайного прохожего
09 апреля 2015 07:40

Житель Бреста перепутал свою жертву и задушил случайного прохожего

Около 180 населенных пунктов Беларуси остались без света из-за сильного ветра
09 апреля 2015 07:32

Около 180 населенных пунктов Беларуси остались без света из-за сильного ветра

В Витебске троих мужчин подозревают в похищении 20-летнего предпринимателя
08 апреля 2015 15:25

В Витебске троих мужчин подозревают в похищении 20-летнего предпринимателя