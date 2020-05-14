В Гомеле 20-летний парень погиб после падения с лонгборда

Новости Беларуси. Утром 10 мая в Гомеле местный житель упал с лонгборда и получил тяжёлые травмы.

Как сообщает Следственный комитет, 20-летний парень ехал по Киевскому спуску. Возле площади Ленина парень упал и ударился о бордюр. Пострадавшего увидел прохожий, он вызвал скорую помощь. Парень был доставлен в больницу.

12 мая пациент скончался. Уточняется, что молодой человек не раз катался на лонгборде и общался с людьми, у которых аналогичные увлечения. По факту смерти юноши ведётся проверка, назначена судмедэкспертиза.

Месяцем ранее в Барановичах подросток получил удар током.