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В Гомеле 20-летний парень погиб после падения с лонгборда

14 мая 2020 13:25
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Новости Беларуси. Утром 10 мая в Гомеле местный житель упал с лонгборда и получил тяжёлые травмы. 

Как сообщает Следственный комитет, 20-летний парень ехал по Киевскому спуску. Возле площади Ленина парень упал и ударился о бордюр. Пострадавшего увидел прохожий, он вызвал скорую помощь. Парень был доставлен в больницу. 

12 мая пациент скончался. Уточняется, что молодой человек не раз катался на лонгборде и общался с людьми, у которых аналогичные увлечения. По факту смерти юноши ведётся проверка, назначена судмедэкспертиза. 

Месяцем ранее в Барановичах подросток получил удар током.

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# Несчастный случай # происшествия

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