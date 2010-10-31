В годовщину крушения польского вертолета на месте трагедии отрыли памятный знак погибшим летчикам

Трагедия произошла год назад. Польский вертолет пограничной стражи в сложных погодных условиях потерпел крушение.

Около деревни Лумно Каменецкого района в 200 метрах от госграницы произошла трагедия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Вечером во время планового облета пограничной территории польский борт не вышел на связь. Вертолет, пропавший в субботнем небе, в воскресенье был обнаружен уже на территории Беларуси. Три опытных летчика погибли.

Спустя год на месте катастрофы собрались родные, близкие, коллеги, руководители и представители пограничных ведомств двух стран. Инициаторами памятного знака выступили белорусские пограничники. Сами создавали проект.

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Он похож на разорванные крылья, а посередине – крест. Я считаю, что он, действительно, и символичный, и по-настоящему увековечит память и наших погибших коллег, и просто летчиков.

Лешек Эляс, главный комендант пограничной стражи Республики Польша:

Это трагическое происшествие показало, как мы близки друг к другу, как похожи наши задания, которые мы выполняем.

Мы находимся под впечатлением от инициативы офицерского собрания органов пограничной службы, которые за свои средства поставили памятник. Это была инициатива именно сотрудников, а не служебная обязанность.

Причины катастрофы до сих пор не установлены. Известно, что у командира экипажа был 15-летний стаж, а вертолет был полностью исправен. Особую эмоциональную окраску памятному мероприятию придал облет места трагедии вертолетом Госпогранкомитета Беларуси, который дал салют сигнальными ракетами. Родственники погибших польских пограничников отныне смогут свободно посещать белорусский мемориал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».