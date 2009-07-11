В Германии женщина убита прямо в зале суда!

Дерзкое убийство беременной египтянки в суде немецкого города Дрезден привело к волне массового протеста со стороны ее соотечественников.

В 2008 году 32-летняя Марва Шербини, переехавшая из Египта в Германию, где ее муж получил стипендию на научные исследования, подала в суд на выходца из России после того, как тот нецензурно обругал ее и назвал «террористкой», когда на детской площадке она попросила его освободить качели для своего ребенка.

В ноябре Алекса В. признали виновным в оскорблении Шербини и обязали выплатить пострадавшей штраф, однако тот обжаловал решение суда. Ответчик зарезал ее 1 июля на очередном заседании, где слушалась его апелляция в суде Дрездена.

Во время судебного заседания уроженец Перми демонстрировал явную неприязнь к иммигрантам. Так, он обратился к потерпевшей со словами: «А есть ли у вас вообще право находиться в Германии? Вам тут не место!» А затем прокричал: «Когда к власти придет НДПГ, этому придет конец… Я голосовал за неонацистов!» После этих слов Алекс В. кинулся на женщину с ножом, приводит подробности «КП».

Удар оказался настолько сильным, что Марва скончалась от травмы на месте – врачи так и не смогли ее откачать. Когда египтянка рухнула на пол, к ней на помощь ринулся муж, находившийся в зале суда. Разъяренный пермяк ранил и его. А сам бросился бежать, но сотрудники охраны задержали его.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пока неясно, были ли у Алекса немецкие корни, или он простой иммигрант из России. Тем не менее, похороны Марвы в Александрии превратились в массовую акцию протеста. Исламские радикалы вышли на улицы с плакатами и угрозами отомстить Германии за смерть египтянки, отмечает newsru.com.

В Каире должны состояться акции протеста, а канцлер Германии намерена обсудить это громкое дело на встрече с президентом Египта, передает русская служба телеканала ВВС .